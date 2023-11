Jugendfarm in Meerbusch Arche Noah braucht Unterstützung

Weitere Probleme bereitet der erhöhte Bedarf an Material für die Anlage, die häufig unter Sturm und Starkregen leidet. „Alle Ställe müssen jetzt winterfest gemacht werden, damit die Tiere sich nicht erkälten. Das hat aktuell Priorität“, so Danker. Dringend gebraucht wird auch ein kleiner Traktor, der nicht nur zur Pflege der Weiden, der Anlage und des Sandplatzes genutzt werden soll, sondern auch den hart arbeitenden Mitarbeitern den Umgang mit Stroh- und Heuballen erleichtert. „Wir haben zurzeit hohe Ausfallzeiten im Team, weil viele krank oder auch körperlich erschöpft sind“, erzählt die Leiterin. „Das macht uns sehr zu schaffen.“ Ein wenig Hilfe erhofft sie sich von einer neu gegründeten WhatsApp-Community, in der sie kurzfristig nach Hilfe suchen kann. „So findet sich vielleicht jemand, der spontan einen Nachmittag an der Kasse helfen kann“, sagt sie.