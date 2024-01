Arbeitsmarkt in Meerbusch Arbeitslosenzahl geht leicht zurück

Im Vergleich zum Vormonat waren im Dezember allerdings nur drei Personen weniger ohne Arbeit. Einen – wenn auch minimal – positiven Trend verzeichnen im Kreis ansonsten Kaarst und Dormagen mit je ebenfalls drei arbeitslosen Personen weniger und Rommerskirchen mit einem Minus von eins. In Neuss (plus 20), Jüchen (plus 30), Korschenbroich (plus 27) und Grevenbroich mit sogar 63 Arbeitslosen mehr weist der Trend hingegen in eine andere Richtung.