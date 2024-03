Stadtplanung in Meerbusch Arbeitskreis soll über Gestaltung von Nierst beraten

Nicole Niederdellmann-Siemes hatte im Vorfeld für Verständnis bei den Bürgern geworben: „Das Thema ist sehr ambivalent“, erklärte die Fraktionsvorsitzende der SPD. Schließlich hätten Bürger aus Nierst den Wunsch an die Politik herangetragen, dass der Erhalt des Dorfcharakters gesichert werden soll. Bauten nach dem Schema „quadratisch, praktisch, gut“ passten dazu nicht. Die Gestaltungssatzung sollte helfen, dies zu verhindern. Doch das Ergebnis, so Niederdellmann-Siemes, sei absolut übermotiviert. „Ich kriege kaum Luft, wenn ich das lese, so kleinparzellig ist das.“ Satzungstext und Begründung seien viel zu detailliert. Der Arbeitskreis müsse sich damit beschäftigen, was Ziel einer Gestaltungssatzung sein könne.