Verkehr in Meerbusch : Ampel am Deutschen Eck zwei Tage außer Betrieb

Büderich Am Dienstag und Mittwoch, 13. und 14. Oktober, fällt die Ampel wegen Wartungsarbeiten von Straßen NRW aus. Techniker spielen in dieser Zeit ein neues Programm auf. Außerdem wird die Ampel auf LED-Technik umgestellt.

In den nächsten Tagen müssen Verkehrsteilnehmer an einer viel befahrenen Kreuzung in Büderich besonders gut aufpassen. Aufgrund von Wartungsarbeiten des Landesbetriebs Straßen NRW muss die Ampelanlage an der Kreuzung von Neusser Straße, Düsseldorfer Straße und Römerstraße in Büderich am Dienstag, 13., und am Mittwoch, 14. Oktober, ausgeschaltet werden. Die Techniker spielen während dieser Zeit ein neues Programm auf und stellen die Ampel am Deutschen Eck dabei auf LED-Technik um. Im gesamten Kreuzungsbereich gilt dann aus Sicherheitsgründen Tempo 30 sowie die bekannten Vorfahrtsregeln.