Der Rheinkreis informiert Appell zum richtigen Verhalten in Meerbuschs Natur

Aus diesem Grund gibt es in der heimischen Natur verschiedene Schutzgebiete, in denen je nach Erhaltungszweck andere Regeln gelten. Abgesehen vom Nationalpark – solche gibt es in der Region jedoch nicht – genießt das Naturschutzgebiet den höchsten Schutzstatus in Deutschland. In Meerbusch ist das größte Naturschutzgebiet die Ilvericher Altrheinschlinge, dazu kommen kleine Gebiete am Striebruchbach nordwestlich von Lank, die Spey nördlich von Nierst sowie zwischen Broicherseite und Meerscher Mühlenbach im Süden von Büderich.