Gesundheit in Meerbusch Apothekerin kämpft für bessere Versorgung

Wenn eine Familie mit Kindern und mehreren Rezepten in der Hand in die Mauritius Apotheke an der Dorfstraße kommt, wird Julia Stock immer ein bisschen bang ums Herz. „Hoffentlich haben wir alles da“, denkt sich die angestellte Apothekerin. Seit vorigem Herbst hat für die Inhaberin Almuth Berghs und ihre Mitarbeiterinnen das große Suchen nach lieferbaren Medikamenten begonnen. „Wir haben ja einen Versorgungsauftrag und versuchen, allen so gut es geht zu helfen“, erklärt Almuth Berghs.