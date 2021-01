Büderich : Masken-Gebühr wird Spende für die Arche Noah

Büderich Zweimal sechs FFP2-Masken stehen einer bestimmten Risikogruppe zu. Mit Bezugschein können sie gegen eine Gebühr in Apotheken abgeholt werden.

(mgö) Die ersten Berechtigungsscheine für den subventionierten Mund-Nasen-Schutz für Risikopatienten und Ü-60er sind angekommen. „Wir haben bereits einige von ihnen eingelöst“, berichtet Anne Rhein von der Apotheke am Deutschen Eck in Büderich. Sie weist dabei auf Details hin, die auf dem vom Bundesministerium für Gesundheit ausgestellten Bezugschein zu sehen sind und ihn fälschungssicher machen: „Nur mit dem Bundesadler und der Maske ist es der richtige.“

Wer diesen in der Apotheke vorlegt, bekommt sechs FFP2-Masken und ab dem 16. Februar sechs weitere. Dafür wird jeweils ein Eigenanteil in Höhe von zwei Euro fällig. „Dieser Betrag, der eigentlich als Verdienst für die Apotheken gedacht ist, wird von meinen Mitarbeitern und mir gesammelt und anschließend der Arche Noah für den Einkauf von Tierfutter und -arzneimitteln übergeben“, erklärt Anne Rhein. Sie schätzt die Arche Noah nicht nur als beliebten Streichelzoo: „Vor allem die dahinterstehende soziale Einrichtung und die selten gewordene Jugendarbeit müssen unterstützt werden.“ Deshalb gibt es in der Apotheke am Deutschen Eck immer wieder Aktionen, die der Arche Noah zu Gute kommen. Und Anne Rhein weiß, wie großzügig ihre Kunden sind: „Wenn sie wissen, es wird gespendet, runden sie häufig auf.“ Aber die Apothekerin macht auch noch einmal auf die Bedeutung des Tragens eines zertifizierten Mund-Nasen-Schutzes aufmerksam: „Er schützt das Umfeld sowie die Trägerin und den Träger gleichermaßen.“