Winterwetter in Meerbusch Winterdienst ist startklar, Anwohner haben Räumpflicht vor der Haustür

Die rund 260 Kilometer Meerbuscher Gemeindestraße, die der Reinigungspflicht der Stadt unterliegen, sind in so genannte Streu- und Räumstufen eingeteilt und werden nach fester Prioritätenliste abgearbeitet. Die höchste Dringlichkeitsstufe rot gilt für „gefährliche und verkehrswichtige Stellen“ im Stadtgebiet, als nächstes sind dann die in der Streu- und Räumstufe blau klassifizierten Ortsdurchfahrten der Landes- und Kreisstraßen an der Reihe. Mit der Stufe „Grün“ sind Straßen zu Gewerbegebieten, Straßen mit Linien- oder Schulbusverkehr, Straßen mit besonderer Bedeutung für Rettungsfahrzeuge, Straßen mit innerörtlicher Verkehrsbedeutung und Fußgängerzonen klassifiziert. Kleine Nebenstraßen und Tempo-30-Zonen werden falls erforderlich am Schluss abgearbeitet.