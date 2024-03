Gastronomie in Büderich Neuer Betreiber fürs Restaurant am Landsknecht

In der Gastronomie am Landsknecht tut sich etwas. Das 1925 erbaute romantisch-moderne Gebäude zählte schon in den 1950er Jahren zu den ersten Häusern am Platz. Es liegt unmittelbar an dem 1987 zum 100. Geburtstag des Künstlers Ewald Mataré aufgestellten Mataré-Brunnen, gegenüber der Rheinbahnstation, und es hat allein nach der Jahrtausend-Wende vielerlei Gastronomie-Bereiche beherbergt.