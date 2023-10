Gastronomie in Meerbusch Sternekoch Anthony Sarpong eröffnet bald neue Gastro

Preislich soll sich das Bistro-Angebot im Restaurant Haus Meer in einem moderaten Rahmen von zehn bis zwölf Euro für die Vorspeisen und 18 bis 47 Euro für die Hauptgänge bewegen. Als Getränkebegleitung bietet Sarpong unter anderem einen Hauschampagner für 49 Euro an. Darüber hinaus hält er für seine Gäste eine umfangreiche Auswahl an Weinen bereit. Zur Eröffnung von Haus Meer sollen bereits 400 Weine zur Verfügung stehen. In den kommenden Jahren soll die Weinkarte auf 2000 bis 3000 Weine ausgeweitet werden. Sarpong, der neben Anthony’s Kitchen und Haus Meer in Büderich auch das Restaurant Haus Phönixsee in Dortmund betreibt, beabsichtigt eine der „beeindruckendsten Weinkarten in der deutschen Gastronomieszene“ zu etablieren.