Meerbuscher Spitzenkoch : Anthony Sarpong bietet Sterneküche für Zuhause

Meerbusch Anthony Sarpong liefert seinen Kunden in der Corona-Krise Kochboxen, mit denen sie selbst zum Spitzenkoch werden können.

Tag eins einer neuen Ära – und schon 100 Bestellungen. Bei Anthony‘s in Büderich geht es am frühen Mittwochnachmittag zu wie im Taubenschlag. Auf dem Boden des Restaurants muss man sich seinen Weg durch große Schachteln mit Obst und Gemüse bahnen. Alle Lebensmittel wurden gerade frisch geliefert und werden nun in Boxen verpackt. Aber nicht einfach so. Der Inhalt folgt genauen Angaben, denn daraus ergibt sich später ein ganzes Gericht. „Sterneküche für Zuhause“, diese Idee setzt Anthony Sarpong jetzt um. „Ich hätte nicht gedacht, dass mein Konzept auf Anhieb so einschlägt“, sagt er. Seine Mitarbeiter halten lange Listen in der Hand. Sie konzentrieren sich darauf, die Fülle der Produkte zu sortieren, für die einzelnen Lieferungen zu komplettieren und in Boxen zu verpacken. Jede enthält Zutaten für Gerichte von Anthony zum Selberkochen, die Kochanleitungen liegen bei.