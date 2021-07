Polizei : Angriff auf 16-Jährigen in der U76 endet mit Nasenbruch

Büderich/Lörick Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren haben sich in der U76 gestritten. Einer von ihnen brach einem 16-Jährigen Düsseldorfer mit einem Fußtritt die Nase.

(RP) In der U-Bahnline 76 nach Düsseldorf ist es am Sonntagabend (18.07.) zwischen zwei Gruppen von Jugendlichen zu verbalen und körperlichen Auseinandersetzungen gekommen. Laut Polizei wurde dabei einem 16-jährigen Düsseldorfer die Nase gebrochen. Der Geschädigte schildert, dass er mit seinen Freunden gegen 22.30 Uhr in die U-Bahnlinie 76 in Richtung Düsseldorf in einer Vierersitzgruppe Platz genommen hatte. Nach kurzen, verbalen Provokationen von einer unbekannten Gruppe von etwa zehn Jugendlichen ging einer der pöbelnden Teenager auf den Düsseldorfer los. Er soll den 16-Jährigen seitlich gegen seine Nase getreten haben. Daraufhin flüchtete die Angreifergruppe und verließ die Stadtbahn an einer Haltestelle im Bereich Büderich oder Düsseldorf-Lörick. Der Verletzte musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Drei Personen aus der Gruppe können wie folgt beschrieben werden: blondes Haar und etwa 170 bis 180 Zentimeter groß. Einer der Teenager hatte ein asiatisches Erscheinungsbild. Alle Jugendlichen waren im Alter zwischen 14 und 16 Jahren.