Veranstaltung in Meerbusch Märchen für Erwachsene: „… und wenn es wahr wäre?“

Applaus hat sie seit dem Start in der Märchenwelt Ende 2010 bei jedem ihrer Auftritte erfahren. Aber mit Märchen kam sie schon während ihrer Kindheit häufig in Kontakt. Sie wuchs bei ihren Großeltern auf und der Opa erzählte dem kleinen Mädchen Märchen. Er war es auch, der ihr riet, bei Antworten auf Fragen, ein Märchen zu lesen. Und falls sie dort nicht die Antwort fand, sollte sie ein weiteres heraussuchen. Lange hatte sie diese Zeit vergessen und sich dann spät in die Märchenwelt eingebracht. „Die Märchen, die ich erzähle, müssen alte überlieferte Volks- oder Kunstmärchen sein – und sie müssen mir gefallen“, erklärt Angelika Schreurs. Inzwischen hat sie ein großes Repertoire und Kenner sehen das als Alleinstellungsmerkmal. Heute wird sie auch scherzhaft „Märchentante“ genannt. Dabei war es ein weiter Weg, um an diese Stelle zu kommen: „Ich musste üben, üben, üben.“ Und das tut sie auch heute noch – am liebsten auf einer recht einsamen Bank am Rheinufer.