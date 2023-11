Ausstellung in Osterath Kunst im Advent in der Galerie Kraft

Alle Jahre wieder lädt die Osterather Künstlerin und Galeristin Angelika Kraft zur Jahresabschluss-Ausstellung ein. Ab 30. November, 15-18 Uhr, zeigt sie in der Atelier-Galerie-Kraft unter dem Titel „Querschnitt 2023“ unterschiedliche Arbeiten – Malerei, Fotografie sowie Keramikfiguren und -objekte. Ergänzt werden diese Kunstwerke von den beliebten Glasarbeiten des niederländischen Künstlers Huub Rossel. Darunter sind Engel, Herzen und Vogelmotive und damit weihnachtliche Mitbringsel. Das gilt auch für die handgemalten Kunstkarten, die die Meerbuscher Künstlerin Marlies Blauth in großer Vielfalt und unterschiedlichen Formaten zeigt. Am 10. Dezember, zum Nikolausmarkt in Osterath, wird Marlies Blauth live Kunstkarten in der von 12 bis 17 Uhr geöffneten Atelier-Galerie-Kraft malen. „Die Besucher können ihr über die Schulter sehen und zudem in Kunst stöbern. Unser Sortiment ist groß und bietet allerhand Anregungen für ein Weihnachtsgeschenk“, freut sich Angelika Kraft auf Besucherinnen und Besucher. Der endgültige Abschluss der Saison 2023 findet am Sonntag, 17. Dezember, statt. Zwischen 14 und 17 Uhr gibt es einen gemütlichen Ausklang mit „Entdeckungsstöbern“ in der Galerie. Atelier-Galerie-Kraft, Hochstraße 19. Öffnungszeiten: Donnerstags 15-18 Uhr, freitags 10-18 Uhr und samstags 10-13 Uhr. Info. www.ateliergalerie-kraft.de