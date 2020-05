Meerbusch : Tochter wird Heim-Besuch untersagt

In der Meridias-Einrichtung in Strümp dürfen Bewohner nur nach vorheriger Anmeldung besucht werden. Foto: Dackweiler, Ulli (ud)

Meerbusch Einer Frau wurde der Besuch ihrer Mutter im Pflegeheim verweigert, weil sie sich nicht vorher angemeldet hatte, was die Angehörige scharf kritisiert. Vonseiten des Heims heißt es dagegen, spontane Besuche seien aufgrund des Infektionsschutzes nicht möglich.

Einer Angehörigen, die am Muttertag Anfang Mai ihre 83 Jahre alte Mutter in der Meridias-Pflegeeinrichtung in Strümp besuchen wollte, wurde der Zutritt untersagt, weil sie sich zuvor nicht angemeldet hatte. Die Frau, die danach wieder nach Hause fahren musste, hat für das Vorgehen der Mitarbeiter kein Verständnis und kritisiert nun das Heim für die Entscheidung scharf.

So sei sie an diesem Tag 120 Kilometer gefahren, um ihre Mutter zu sehen. Zum Schutz ihrer Mutter habe sie Mund-Nasen-Schutz, Handschuhe und Desinfektionsmittel dabei gehabt, darüber hinaus sei der Besuchsraum zum Zeitpunkt ihres Besuchs leer gewesen. Trotzdem hätten die Mitarbeiter sie nicht zu ihrer Mutter gelassen, was für die Frau unverständlich ist. Alternativ hätte sie ihre Mutter dann zwar noch kurz am Gartenzaun treffen können, doch das sei wegen der kühlen Temperaturen keine gute Lösung gewesen, weshalb sie das Zusammentreffen schnell wieder beendet habe, damit ihre Mutter zurück in ihr Zimmer konnte. Aus Sicht der Tochter ist das Vorgehen des Heims Willkür, schließlich seien Besuche in Pflegeheimen seit dem vergangenen Wochenende wieder erlaubt.