Gesundheit in Meerbusch : Kulinarische Reisen gehen weiter

Bösinghoven Andrea Stallmann übernimmt die Abenteuer Küche in Bösinghoven von Petra Gesthuysen-Mieden. Die zertifizierte Diätassistentin und Ernährungsberaterin aus Krefeld hat bereits viele neue Ideen, was sie dort bieten möchte.

Die Krefelderin kann auf einen enormen Erfahrungsschatz in ihrem Gebiet zurückblicken. Ihre Ausbildung zur Diätassistentin absolvierte sie an der Uniklinik in Köln. Danach war sie am Augusta-Krankenhaus in Düsseldorf sowie im Maria-Hilf-Krankenhaus in Krefeld tätig. Nach der Geburt ihrer beiden Kinder arbeitete sie als Diätassistentin im Krefelder Rehazentrum Salvea. In der Folge bildete sie sich stets weiter, unter anderem als Ernährungsberaterin bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, als Diätassistentin für Allgemeine Pädiatrie an der Hochschule Hannover, Ernährungsmedizin in der Onkologie an der Uniklinik Freiburg, an der Kölner Sporthochschule in Bereich Sporternährung oder im Bereich Ernährungspsychologie an der Hochschule Fulda.