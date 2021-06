Kinderbetreuung in Meerbusch : Anbieter Stepke übernimmt Kita Schneckenhaus

Blick in eine Kita. Foto: dpa/Oliver Berg

Büderich Der Träger stellt sich am Dienstag im Jugendhilfeausschuss vor. In der Kita ist in sechs Gruppen Platz für 105 Kinder. Und für die wird frisch gekocht.

(RP) Die Bauarbeiten des Neubaus der Kita Schneckenhaus in der Lötterfelder Straße in Büderich sind fast abgeschlossen. Im September eröffnet dort eine Einrichtung mit sechs Gruppen für insgesamt 105 Kinder auf etwa 1200 Quadratmetern. Träger ist der bundesweit tätige gemeinnützige Anbieter Stepke-Kitas, der sich und seine Arbeit am Dienstag im Jugendhilfeausschuss (um 17 Uhr in der Aula der Realschule) präsentiert.

„Die Eröffnung rückt immer näher und die Entwicklungen auf der Baustelle sind schon weit fortgeschritten. Bereits im September werden die Kinder in ihrer neuen Kita auf Entdeckungstour gehen und darauf freue ich mich schon sehr“, betont Birgit Hesselbarth, Stepke-Regionalleitung für NRW West. „Wir suchen noch pädagogisches Fachpersonal, um die Kita mit einem motivierten Team zu eröffnen.“

Stepke steht für eine individuelle Betreuung der Kinder durch gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In jeder Einrichtung wird den Kindern ein entwicklungsförderndes und spannendes Raumkonzept sowie eine alltagsintegrierte Sprachbildung in einer sprachanregenden Umgebung geboten, wo es einiges zu entdecken gibt: großzügige Gruppenräume mit Blick ins Grüne für ein vielseitiges Betreuungsangebot der Kinder, ein Spielflur, Kinderküchen sowie ein Elterncafé.