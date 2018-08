Meerbusch: Anakonda soll lebend gefangen werden

Latumer See : Meerbuscher Anakonda soll lebend gefangen werden

Meerbusch Mit einer Reuse soll versucht werden, die Anakonda aus dem Angelsee in Meerbusch zu holen. Aber das könnte dauern - Würgeschlangen fressen oft wochenlang nichts.

Auch am Montag tummelten sich wieder zahlreiche Fernseh- und Radioteams sowie Journalisten aus der Region am nach wie vor gesperrten Latumer See. Alle hatten nur einen Wunsch: einen Blick auf die Anakonda zu werfen, von der man seit Donnerstag weiß. Ein Angler hatte sie beim morgendlichen Fang auf Karpfen entdeckt. Seitdem sorgt die schwarz-gelbe Würgeschlange für bundesweite Schlagzeilen und macht Meerbusch national bekannt. Aber: Was passiert mit der Schlange? Genau darüber machen sich die Verantwortlichen im Rathaus Gedanken. Nach zahlreichen Gesprächen mit Experten – unter anderem auch mit Markus Juschka aus dem Düsseldorfer Aquazoo – steht nun fast sicher fest, dass die Anakonda mit einer Reuse lebend gefangen werden soll.

Der Angelverein hatte schon eine zur Verfügung gestellt, die aber war viel zu lang. „Wir brauchen eine kürzere“, so Bettina Scholten, zuständige Fachbereichsleiterin im Meerbuscher Rathaus. Denn Ziel solle sein, dass die Anakonda bei dieser Aktion überlebt. „Die Reuse würde so befestigt, dass das Tier darin Sauerstoff bekommt“, so Scholten. Aber: Es werden auch am Dienstag noch einmal weitere Experten befragt, ob der Fang mit einer Reuse auch wirklich zielführend ist. „Darum passiert am Dienstag erst mal noch nichts“, so Stadtsprecher Michael Gorgs.

Mit einer Reuse soll die Anakonda eventuell aus dem Latumer See geködert werden. Foto: dpa/Jens Büttner

Der Fang mit einer Reuse ist eine Option, sagt auch Markus Juschka. „Eine Reuse mit Ködern zu bestücken, ist eine von nur wenigen Möglichkeiten, die Schlange zu fangen. Den See zu umstellen und vom Boot aus versuchen, das Tier zu fangen, wäre eine weitere Option, die wesentlich schwieriger umzusetzen ist“, sagt der Reptilienexperte des Aquazoos auf Anfrage unserer Redaktion.



Eine Alternative: die Anakonda in Ruhe zu lassen. Schließlich geht von ihr keine Gefahr aus. Wie lange kann sie überleben? Dazu Markus Juschka: „Spätestens mit dem ersten Frost wird es zu kalt sein, was das Tier nicht überleben wird.“ Denn die hohen Temperaturen in den letzten Wochen seien eigentlich ideal für die Anakonda im See gewesen. Kann es sein, dass das Reptil dort schon länger lebt? Juschka: „Die Anakonda kann erst vor wenigen Tagen in den See gelangt sein, oder schon vor zwei Monaten. Diese Tiere leben recht versteckt, und wenn man nicht gezielt sucht, sieht man sie nur zufällig.“

Auch dem Experten ist nicht klar, wie das Tier dort hingekommen ist. „Es ist möglich, dass es von einem Privathalter ausgesetzt wurde. Dass Tiere ausgesetzt werden, sobald sie nicht mehr gewollt sind, erleben wir ja auch bei Hunden, Katzen und anderen Haustieren.“ Wie lange es braucht, bis die Schlange anbeißt, ist unklar. Juschka: „Unter optimalen Bedingungen würde eine Anakonda alle zwei bis drei Wochen fressen. Sie kann aber auch ohne Probleme bis zu sechs Monate hungern.“