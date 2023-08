Konverter in Meerbusch Amprion reicht Vorschlag für Stromtrasse ein

Normalerweise herrscht auf der Baustelle für den Konverter am Freitagmittag noch reger Baustellenbetrieb. Doch starker Regen hat das 13 Hektar große Gelände in eine kleine Seenlandschaft verwandelt. Die Bauarbeiten wurden wegen der Wetterlage und vor allem aufgrund der Bodenverhältnisse abgebrochen. Dabei wollte die Firma Amprion gerade an diesem Tag der Presse auf der Baustelle den Stand der Planung für die Gleichstromverbindung A-Nord darlegen. Die 300 Kilometer lange Trasse beginnt in Emden Ost in Niedersachsen und endet in Osterath und transportiert auf diesem Weg den Windstrom von der Nordseeküste in den Westen von Deutschland.