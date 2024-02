Technik in Meerbusch Amprion prüft Leitungen per Helikopter

Amprion unterhält ein Energienetz, welches von den Alpen bis zur Nordsee reicht und ein wichtiger Teil der Strom-Infrastruktur in Deutschland ist. Um dessen Funktionstüchtigkeit zur gewähren, müssen die Leitungen regelmäßig geprüft werden – das geht wegen ihrer Höhe und der großen Energie aus der Luft. Am Hubschrauber sind Infrarotkameras angebracht, die die Freileitungen filmen, so mögliche Beschädigungen frühzeitig sichtbar machen, damit diese zügig repariert werden können. Viele Mängel, etwa Seilschäden und thermische Auffälligkeiten, sind mit dem bloßen Auge nicht wahrnehmbar. Insgesamt werden auf diese Weise rund 4000 Stromkreis-Kilometer erfasst.