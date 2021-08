Bauarbeiten in Meerbusch : Umspannanlage Osterath erhält weiteres Schaltfeld und ein Betriebsgebäude

Bauarbeiten in Meerbusch

Die Umspannanlage in Osterath soll ein weiteres Schaltfeld und ein Betriebsgebäude erhalten. Foto: RP/Wolfgang Miller

Osterath Die Arbeiten beginnen frühestens Ende dieses Jahres. Um die Planungen des Konverters für die Gleichstromverbindung Ultranet geht es hierbei ausdrücklich nicht, teilt Amprion mit.

Osterath (RP) Der Netzbetreiber Amprion beantragt ein weiteres Schaltfeld innerhalb der bestehenden Umspannanlage in Osterath. Für die Technik sind darüber hinaus ein Betriebsgebäude und ein Notstromaggregat erforderlich. Die Erweiterungen sollen die Anbindung der in Bau befindlichen 380-kV-Leitung nach Gohrpunkt ermöglichen (Vorhaben Nr. 15 aus dem Energieleitungsausbaugesetz). Das hat eine Amprion-Sprecherin am Montag mitgeteilt.