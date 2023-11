Meerbusch/Neuss Amprion beantwortet Fragen zu Ultranet

Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion hat die Öffentlichkeitsbeteiligung für die geplante Gleichstromverbindung Ultranet zwischen Osterath und Rommerskirchen gestartet. Aus diesem Anlass lädt das Unternehmen zu einer Bürgersprechstunde am Donnerstag, 30. November ein. Im Dorint Hotel an der Selikumer Straße 25 in Neuss können Bürger in der Zeit von 15 bis 19 Uhr Fragen zu den Planfeststellungsunterlagen in Einzelgesprächen klären. Für die Anbindung der Gleichstromverbindung an die Umspannanlage Osterath baut Amprion drei neue Masten in Meerbusch. Ein weiterer neuer Mast ermöglicht in Osterath die Verbindung des Konverters mit der Bestandsleitung. Zu den umfangreichen Unterlagen können Bürger bis zum 19. Januar 2024 bei der Bundesnetzagentur eine Stellungnahme einreichen. Die Offenlage ist digital organisiert über www.netzbausbau.de/vorhaben2-c1. Für die Teilnahme an der Sprechstunde ist eine Anmeldung erforderlich unter www.amprion.net/BSSUltranet.