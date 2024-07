Auftakt der Missouri-Woche Amerikaner zu Gast in Meerbusch

Allerdings lief die geplante Ankunft ganz anders ab als geplant. Denn just, als die meisten der Gäste am Frankfurter Airport gelandet waren, klebte sich dort eine Gruppe der Klimaaktivisten „Letzte Generation“ auf der Start- und Landebahn fest. Drei Anschlussflüge nach Düsseldorf wurden gecancelt. „Unsere Gäste haben sich dann ein Auto von Uber gemietet, doch das Gepäck, das durchgecheckt war, blieb in Frankfurt“, berichtete Gastgeber Peter Kriener. Seine Frau fuhr am nächsten Morgen zum Flughafen Düsseldorf, um die drei Koffer einzusammeln. Sie war natürlich nicht die einzige und musste sich zwei Stunden in einer Schlange einreihen.