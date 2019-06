St. Sebastianus Schützenbruderschaft Büderich : So feiern die Schützen ihr Fest

Die Kirmes startet schon Samstag, aber die St. Sebastianus Schützen beginnen am Sonntag offiziell mit ihrem Fest. Bis Mittwochabend wird dann im Festzelt auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz gefeiert.

Zuvor will der Artillerieverein an verschiedenen Stellen mit Salutsalven das Fest „einböllern“. Mit dem Großen Zapfenstreich vor der königlichen Residenz am Wendehammer Eisenbrand auf dem Necklen­broich folgt gegen 18 Uhr der nächste Fest-Höhepunkt. Dann wird König Rainer I. auch die ersten offiziellen Worte an sein Volk richten. Weiter geht es am Ehrenmal am Alten Kirchturm an der Dorfstraße. Unter Salutschüssen und zum Lied vom guten Kameraden wird dort Schützenpräsident Peter Gröters um 18.45 Uhr der Verstorbenen der Bruderschaft gedenken und einen Kranz niederlegen.