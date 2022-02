Karneval in Meerbusch : Altweiber passiert der Rathaussturm ab 11.11 Uhr nur online

Meerbusch Bürgermeister Christian Bommers möchte mit einer aufgezeichneten Sendung online karnevalistische Stimmung bieten. Die vier Meerbuscher Karnevalsvereine sind ins Rathaus eingeladen.

(RP) Eigentlich würden mit dem „Altweiberdonnerstag“ die tollen Tage und damit der Straßenkarneval beginnen. Die Meerbuscher Karnevalsvereine haben aber all ihre Aktivitäten bereits im Vorfeld abgesagt – auch der Ratshaussturm mit anschließender Sturmparty im Zelt am Rathaus in Büderich findet nicht statt. Dennoch können sich Meerbuschs Jecken auf etwas karnevalistische Stimmung an Altweiber freuen – Rathaussturm inklusive! Sie können das Ganze bequem vom Sofa aus verfolgen – ab 11.11 Uhr auf www.meerbusch.de.