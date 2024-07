Gastronomie in Meerbusch Neues Leben im Alten Bahnhof Osterath

Das Restaurant „Alter Bahnhof“ in Osterath hat wieder geöffnet. Am Freitag feierte die neue Betreiberin Doris Kostidou die Wiedereröffnung – und das gleich mit zahlreichen Stammgästen. Denn Kostidou ist in Osterath keine Unbekannte. Ihr Bruder Janni Kostidis führte den Alten Bahnhof zuletzt, musste ihn Kostenpflichtiger Inhalt Anfang 2023 aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Jetzt – ein Jahr nach seinem Tod – kehrt wieder Leben in das historische Gebäude an den Bahngleisen.