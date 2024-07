Senioren in Meerbusch Altenheim Meridias kommt nicht zur Ruhe

Es ist kurz nach Mittag in Strümp. Das Korn auf den Feldern wächst noch niedrig, die Bäume und Büsche stehen in kräftigem Grün. Der Blick kann weit schweifen. Doch an der dicht bebauten kurzen Helen-Keller-Straße in Strümp sind bei den meisten Wohnhäusern die Rollläden unten, um die Hitze draußen zu halten. Nur auf der gegenüberliegenden Seite sind die Vorhänge hinter den Fenstern zum Teil zurückgezogen, wirken viele Zimmer unbewohnt. Und der Eindruck trügt nicht. Denn das Altenheim Meridias ist weiterhin stark unterbelegt.