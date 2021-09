Natur in Meerbusch : Als Förster zurück zu den Wurzeln

Förster Lukas Lenneps zeigt im Herrenbusch einen gefallenen Baum, der als Biotopbaum Lebensraum und Nahrung bieten soll. Foto: Sonja Schmitz

Lank Lukas Lenneps ist seit dem 1. Juli für den Forstbezirk Neuss zuständig und damit auch für den Herrenbusch. An seinem Beruf schätzt er die Arbeit in der Natur und das Interesse der Bürger an Fragen, die den Wald betreffen.

Durch den Herrenbusch ist Lukas Lenneps schon als Vierjähriger mit Familie und Freunden gelaufen. Dass der städtische Wald mit den alten Eichen einmal in sein berufliches Aufgabengebiet gehört, hätte der 34-Jährige nach dem Abitur nicht gedacht. „Es gibt etliche, die wissen schon von Kindheit an, dass sie Förster werden wollen. Bei mir ist das erst später gekommen“, erzählt Lukas Lenneps. In der Schule waren Mathe und Physik seine Lieblingsfächer. Deshalb studierte er erst einmal Maschinenbau. Doch das passte nicht so recht zu ihm, stellte er nach einiger Zeit fest. Die Idee zum Forststudium hatte dann seine Frau. „Ich habe ein Herz für die Natur und bin gerne draußen unterwegs. Schon im Studium wurde im Wald Fachwissen vermittelt.“ Sofort fühlte er sich am richtigen Platz.

Nach einigen Jahren im Ruhrgebiet ist der Förster seit dem 1. Juli in seiner Wunschregion im Forstbetriebsbezirk Neuss im Einsatz. Seit 2018 lebt er mit seiner Familie in Lank, da sind die Wege zu den Wäldern nah. In der Forstbetriebsgemeinschaft Neuss haben sich private und öffentliche Waldbesitzer zusammengeschlossen. Für diese betreut er eine Waldfläche von 900 Hektar, darunter auch den Herrenbusch. Zwar ist im Stadtgebiet der Waldanteil mit acht Prozent gering. Doch der Förster ist beeindruckt, was der Herrenbusch zu bieten hat. „In einem kleinen Dorf würde man nicht vermuten, dort einen alten Wald zu finden, der Erholung und diese Vielfalt bietet. Das ist toll.“

Eine Sache, die er an seiner Tätigkeit sehr schätzt, ist das starke Interesse von Bürgern. Wenn ihn Anfragen von Schülern und Privatpersonen erreichen, freut er sich. Dabei ist Lenneps auch jemand, der sein Wissen gut vermitteln kann. Beim gemeinsamen Gang durch den Wald erklärt er, worauf ein Förster achtet. „Generell schaut man als Förster oft nach oben.“ Denn der Blick in die Krone verrät, ob die Krone noch intakt ist. Das ist wichtig, weil kranke Bäume die Verkehrssicherheit gefährden können. Ist dies der Fall, muss der Baum entfernt werden. Und der Blick nach oben verrät auch, ob der Baum noch ausreichend Platz hat. Haben die Wurzeln und Kronen genug Raum, um sich zu entwickeln, sorgt das für einen vitaleren Wald, erklärt Lenneps. Fehlt der Platz, muss ein Baum gefällt werden.

Abseits des Weges ist eine alte Eiche gefallen und wird von einem anderen Baum gestützt. Auf seinem Stamm befindet sich ein weißer Kringel. „Er wurde als Biotopbaum gekennzeichnet, noch als er stand“, erklärt Lenneps. Biotopbäume sollen auch nach ihrem Absterben im Wald bleiben, um Tieren Lebensraum und Nahrung zu bieten. Manche von ihnen sind sogar auf eine bestimmte Sorte von toten Baumarten spezialisiert.