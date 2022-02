Ehrenamt in Meerbusch : Sonderverkauf in der Kleiderkammer

Christina Pavía (li.) und Yvonne Lasnik vom Verein „Meerbusch hilft“ organisieren den Samstagsverkauf in der Kleiderkammer Büderich. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Büderich 25 bedürftige Familien konnte das Team der Büdericher Kleiderkammer am Wochenende mit Neuware versorgen. Die Winterkleidung hatten Einzelhändler gespendet, die während des Lockdowns ihre Lager nicht leeren konnten.

Schicke Pumps für die Frauen, warme Winterjacken und Pullis für die Männer und für die Kinder robuste, modische Winterschuhe: 25 Familien konnten am Samstag in der Kleiderkammer von „Meerbusch hilft“ in Büderich mit hochwertiger Neuware versorgt werden. „Das war ein sehr entspannter und fröhlicher Sonderverkauf mit glücklichen Helfern und dankbaren Kunden“, berichtet Christina Pavía, Schatzmeisterin des Vereins.

Gemeinsam mit Schriftführerin Yvonne Lasnik leitet und organisiert sie das Team für den zusätzlichen Samstagsverkauf, der seit Ende Januar in den Räumen des ehemaligen Pfarrhauses der Evangelischen Kirchengemeinde an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße angeboten wird. Ein zweites ehrenamtliches Team kümmert sich um die Verkaufstage montags und mittwochs. Das Besondere beim vergangenen Samstagsverkauf: Dort wurde hochwertige Neuware (Herbst- und Winterbekleidung), die von Einzelhändlern gespendet worden war, gegen einen kleinen Obolus an Bedürftige abgegeben. „Durch den Lockdown waren deren Lager voll mit Winterware, sodass die Kleiderkammer neuwertige Pullis, Jacken und Schuhe für Herren und Damen sowie tolle Sneakers, Pumps und Kinderschuhe als Spenden bekommen hat“, so Pavía.

Zuvor hatte die Kleiderkammer bei den Meerbuscher Tafelausgaben und in den städtischen Flüchtlingsunterkünften mit mehrsprachigen Hinweisen auf die einmalige Aktion aufmerksam gemacht. „Der Ansturm war entsprechend groß, zeitweise bildete sich eine Schlange bis zur Straße“, so Pavía, die das Team extra von fünf auf acht Mitarbeiter aufgestockt hatte. „Die leichte Verzögerung kam allerdings auch dadurch, dass wir die 2G-Kontrollen sehr sorgfältig durchgeführt haben.“

Obwohl das Team in den zwei Stunden Verkauf „ordentlich zu tun“ hatte, betont die Ehrenamtlerin: „Uns allen hat es große Freude gemacht und wir sind dankbar, dass alles so gut und unkompliziert gelaufen ist.“ Ein wenig Ware sei noch übrig, die nun an den kommenden Verkaufstagen abgegeben wird.

Hintergrund: In der Kleiderkammer bekommen Bedürftige sehr gut erhaltene Kleidung, Schuhe und Textilien für Babys, Kinder, Jugendliche und Erwachsene gegen geringe Kostenbeiträge. Die Kleiderkammer ist montags von 13 bis 15 Uhr und mittwochs von 10 bis 12 Uhr geöffnet, außerdem – das ist neu – samstags von 12 bis 14 Uhr. Die Kleiderkammer wird mit Kleiderspenden von Privatleuten und Firmen bestückt. Diese werden vom ehrenamtlichen Team im Vereinslager in Osterath angenommen, sortiert und für den Verkauf in der Kleiderkammer in Büderich zusammengestellt.