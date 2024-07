Lärmaktionsplan zeigt Orte Wo es in Meerbusch besonders laut ist

Im Alltag wirken viele Lärmquellen auf die Menschen in Meerbusch ein – Flugzeuge, Straßenbahn und Zugverkehr und vor allem der Straßenlärm spielen eine Rolle. Da eine zu hohe akustische Belastung gesundheitsschädlich sein kann, muss er auch von Seiten der Städte regelmäßig im Blick behalten werden. In Meerbusch geschieht das im Bereich des Straßenlärms mit dem sogenannten Lärmaktionsplan. Dieser wird regelmäßig aktualisiert – die vierte Stufe wurde nun von der Stadt an das Land NRW übermittelt. Unterstützt wurde die Stadt dabei vom Büro Planersocietät Frehn, Steinberg und Partner.