Hilfe aus Meerbusch Tombola für den guten Zweck am Schützenfestmontag

Die gesammelte Summe – es waren jährlich gut 5000 Euro – geht seit zwei Jahren an den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst in Neuss. Geschäftsführerin Birgit Ritter, Initiative Schmetterling, bringt Info-Material und Spardosen mit und sagt: „Wir brauchen die Gelder dringend. Viele Familien benötigen Hilfe, haben wenig Geld, und die Geschwister der schwerkranken Kinder brauchen Unterstützung. Sie übernehmen oft viel Verantwortung und sind überfordert. Wir schicken Ehrenamtliche in die Familien, um zu helfen.“ Kamp weiß, dass aus dieser Aktion zum Schützenfestmontag meist ein sehr geselliges Beisammensein bis spät in den Abend wird: „Die vorbeimarschierenden Schützen werden bejubelt und freuen sich über so viel Publikum.“