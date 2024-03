Kutlur in Meerbusch Akram El-Bahay schreibt Fantasy-Romane

Alma geht auf Reisen. Start ist in Hamburg. Dort ahnt sie noch nicht, welche Abenteuer auf sie warten. In dem Buch „Alma und die Landkarte“ besucht die zwölfjährige Protagonistin drei ausgewählte Großereignisse der Geschichte. Das verspricht Magie und ist für Kinder ab zehn Jahren bestimmt. Autor ist der mit Ehefrau Julia und drei Kindern seit 17 Jahren in Meerbusch lebende Akram El-Bahay.