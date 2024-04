Tennis in Meerbusch Agwi gewinnt internationales Tennis-Turnier in Büderich

Beim Stand von 5:4 erlaubte sich Agwi zwei Doppelfehler in Folge und brachte sich damit fast noch selbst in die Bredouille, doch er wehrte im Anschluss zwei Breakbälle ab und brachte den Satz mit 6:4 nach Hause. Im zweiten Durchgang nahm er seinem Gegner den Aufschlag ab und beim Stand von 4:1 noch ein zweites Mal – damit war der Widerstand von Sperle gebrochen. Nach gut 80-minütiger Spielzeit verwandelte Agwi seinen ersten Matchball. Der in Berlin lebende Ire strich damit neben zwölf Zählern für die ATP-Weltrangliste auch eine Siegprämie in Höhe von rund 1.700 Euro ein. „Seit Anfang dieses Jahres setze ich mir keine Ziele mehr – und seitdem stand ich dreimal im Finale. Mir ist jetzt erst so richtig klar geworden, wie wichtig der Kopf beim Tennis ist“, sagte der Turniersieger.