Polizei in Meerbusch Ermittlungen wegen wegen sexueller Belästigung in der Bahn

Die Polizei ermittelt mit Hochdruck an einem Vorfall, der sich am 15. Mai in der U76 in Fahrtrichtung Krefeld ereignet hatte. Dabei war ein elfjähriges Mädchen von einem Mann unsittlich angefasst worden. Ein Fahrgast hatte ihn angesprochen und an der Haltestelle „Am Landsknecht“ aus der Bahn verwiesen. Zwei Tage später hatte sich in Düsseldorf in der Linie 701 ein ähnlicher Vorfall ereignet. Dort hatte ein Mann eine Frau angestarrt und sie – wie das Mädchen auch – am Oberschenkel gestreichelt. Als sie daraufhin aufstand und die Bahn verließ, folgte er ihr ein Stück. Im Rahmen einer Fahndung konnte eine tatverdächtige Person von der Polizei gefasst werden. Nun wird ermittelt, ob dieser möglicherweise auch für die ähnlich gelagerte sexuelle Belästigung in der U76 als Tatverdächtiger in Frage kommt.