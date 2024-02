Polizei in Meerbusch Achtjähriges Mädchen bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich "Bahnhofsweg / Meerbuscher Straße" wurde am Donnerstag (15.02.), gegen 14.50 Uhr ein achtjähriges Kind aus Meerbusch leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, hatte zuvor ein 29-jähriger Krefelder mit seinem Pkw die Meerbuscher Straße aus Richtung Alte Poststraße kommend in Fahrtrichtung Bahnhofsweg befahren. Im oben genannten Kreuzungsbereich hielt er nach ersten Erkenntnissen zunächst an einem Stoppschild, um dann seine Fahrt fortzusetzen. Beim Anfahren kam es dann zur Kollision mit der von rechts kommenden Achtjährigen, die Vorfahrt hatte. Das Mädchen stürzte in Folge des Zusammenstoßes mit ihrem Fahrrad und verletzte sich dabei leicht. Sie wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.