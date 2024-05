Nach Geldbörsen-Fund „Sheriff-Medaille“ für Achtjährige

Die achtjährige Lea hat am Dienstag durch den Bezirksbeamten des Bezirks Lank-Latum die sogenannte „Sheriff-Medaille“ verliehen bekommen. Das Mädchen aus Meerbusch hatte am Montag gegen 17.45 Uhr eine Geldbörse gefunden, in der ein dreistelliger Geldbetrag enthalten war. Gemeinsam mit ihrem Vater hat sie diese bei der Polizei abgegeben. Für das vorbildliche Verhalten gab es dann den Ansteckbutton. Die Polizei sucht nun den rechtmäßigen Eigentümer der Geldbörse. Dieser kann sich sowohl bei der Polizei in Meerbusch als auch beim Fundbüro der Stadt Meerbusch, wo sie bereits hinterlegt ist, melden.