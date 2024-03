Grundschulkunstpreis 2024 in Meerbusch Ausstellung zeigt Kunst von Kindern

Bunte Bilder in tollen Farben, stilvoll in Schwarz-Weiß gehaltene Darstellungen und fantasievolle Kunstobjekte haben die Räume des Alten Küsterhauses in eine bunte Kunstwelt verwandelt. Die Werke stammen von sehr jungen Künstlern. Es geht um „Kinder machen Kunst“, kurz KimaKu, und den Grundschulkunstpreis 2024 der Stadt Meerbusch.