Stadtplanung in Meerbusch : Abschied vom Architekten der Stadt

Claus Klein, hier auf dem begrünten Dach des Technischen Rathauses in Lank, verlässt zum Jahresende die Stadtverwaltung. Foto: Ja/Anne Orthen (ort)

Meerbusch Der städtische Bereichsleiter Immobilien, Claus Klein, hat frühzeitig öffentliche Gebäude in Meerbusch naturnah bauen lassen. Nun verabschiedet er sich in den Ruhestand und setzt sich an anderer Stelle für das Thema ein.

Ob Fotovoltaikanlage auf dem Dach, Bauen mit Naturmaterialien, Heizen mit Wärmepumpe oder über ein Blockheizkraftwerk – eine umweltgerechte Bauweise ist bei Meerbuschs städtischen Gebäuden mittlerweile Standard. Das hat die Stadt Claus Klein zu verdanken. Der 62-jährige Architekt leitet seit 20 Jahren den Bereich der städtischen Immobilien. Und das mit großem Erfolg. Doch der Erfolg kommt bei Claus Klein eher lautlos daher, als wäre die eigene Freude über einen gelungenen Bau Belohnung genug. Im Ausschuss für Klima, Bau und Umwelt stand er nun selbst im Mittelpunkt des Interesses. Denn zum Jahresende verabschiedet sich der Architekt und zuständige Leiter des Bereichs Service Immobilien in den Ruhestand.

Meerbuschs Politiker wissen, was sie ihm zu verdanken haben und werden seine Arbeit, aber vor allem auch seine persönliche Art, vermissen. So prasselte im Bauausschuss Lob, Dank und Anerkennung von allen Seiten auf ihn herab. „Wenn man seriös fragte, haben Sie mit unglaublicher Ruhe, Fachlichkeit und Verständlichkeit erklärt, warum Sie etwas so machen. Das hat zu einer sehr guten Zusammenarbeit geführt und Konflikte vermieden“, sagte der Ausschussvorsitzende Joachim Quass (Grüne). Gleichzeitig habe er sein Gegenüber immer als gleichwertigen Gesprächspartner behandelt, betonte Dirk Banse von SPD, „auch wenn man eine blöde Frage gestellt hat“. Dazu habe Klein frühzeitig das Thema Nachhaltigkeit einbezogen, wofür die drei neuen Kitas ein sehr gutes Beispiel seien. Und schließlich, ergänzte Daniel Thywissen von der CDU, sei er mit seinen Planungen immer im Budget geblieben. „Sie können mit dem guten Gefühl gehen, dass von Ihnen etwas bleibt über Jahrzehnte hinweg.“

INFO Bauen und planen für Kommunen Werdegang Der Lehre auf dem Bau als Betonbauer folgte ein Studium der Architektur mit dem Schwerpunkt Stadtplanung. Nach Stationen in Jülich, Kaarst und Pulheim begann er 2001 seine Tätigkeit in der Stadtverwaltung Meerbusch. Ehrenamt Vorstandsmitglied in der Architektenkammer NRW und in der Bundesarchitektenkammer

In der Summe, so hat es Klein für seinen Abschied noch einmal zusammengezählt, sind es 25 Neubauten, 23 Großumbauten und Sanierungen sowie vier Generalsanierungen, die unter seiner Regie realisiert wurden. Der Neubau der Stadtbibliothek gehört genauso zu seinen liebsten Projekten wie die Sanierung des Büdericher Rathauses und des Schwimmbads. Besonders typisch war seine Vorgehensweise bei der Sanierung des Hallenbades. Während es starke Stimmen für einen Abriss und Neubau des Gebäudes gab, überzeugte Klein die Politik für eine Sanierung. Die Kosten waren zwar die gleichen, aber der Erhalt war nachhaltiger. Und nicht nur das: „So einen Standort in einer Parkanlage muss man auch erst mal finden, wo man beim Schwimmen ins Grüne schauen kann“, sagt Klein. Ihm ist es wichtig, ein Projekt immer auch in einem größeren Zusammenhang zu sehen.

Dass er nicht nur bauen kann, sondern wenn es sein muss, im Turbogang mit seinem Team Förderanträge stellen kann, hat er in der Pandemie unter Beweis gestellt. „Der Druck von Eltern, Lehrern und Schulleitern, Luftfilteranlagen in den Klassenräumen einzubauen, war immens groß“, sagt Klein. Deshalb hatte er einen Mitarbeiter beauftragt, jeden Tag das Internet zu durchforsten, wann es dafür eine Ausschreibung von Fördermitteln gibt und auch immer wieder im Ministerium deswegen anzurufen. Als die Ausschreibung kam („das war echt mal ein schlankes Förderprogramm“), hätten sich sofort drei Mitarbeiter am Wochenende zusammengesetzt und mit der Arbeit losgelegt. 14 Tage später rief Bürgermeister Christian Bommer ihn an, er habe hier einen Stapel Bewilligungsbescheide. Klein konnte es kaum glauben. Normalerweise braucht es dazu viele Monate. Kollegen aus anderen Kommunen riefen an: „Wie habt ihr das gemacht?“ Damit die Lüftungsanlagen möglichst schnell eingebaut werden können, ließen fünf Mitarbeiter alles andere liegen und kümmerten sich nur um die Ausschreibungen. Mitte Januar soll nun der Einbau beginnen.