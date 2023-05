Events in Meerbusch Der Tanz auf der perfekten Welle kann ab Montag beginnen

Bis kurz vor den offiziellen Reden von Geschäftsführer Julien Thiele und den Gesellschaftern gestern Abend wurde noch eifrig gebohrt und geschraubt. Doch nun ist sie nach monatelanger Bauzeit eröffnet – die weltweit größte Indoor Surfhalle „Rheinriff“ auf dem Areal Böhler in Büderich, Eingang Hansaallee 321. Mit einem Soft-Opening sind die Geschäftsführer rund um Thiele und Tiberius Jeck mit ihrem Team an den Start gegangen. Klar, offizielle Reden, kühle Getränke und Häppchen durften bei der Eröffnungsfeier nicht fehlen. Aber das wichtigste wurde in einer attraktiven Show gezeigt: Das Surfteam präsentierte den staunenden Gästen eine spektakuläre Show auf der perfekten Welle.