Schützenfest in Meerbusch Ab Montag entfallen die Parkplätze auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz

(stz) In Meerbuschs größtem Stadtteil steht bereits seit einigen Tagen das Schützenzelt auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz. Am Montag, 13. Mai, beginnen dann in Büderich der Kirmesaufbau und die Vorbereitungen für das große Schützen- und Heimatfest der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft von 1567. Im Zuge dessen fallen auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz wie immer sämtliche Parkplätze weg. Wie die Stadt ankündigt, wird die Verkehrssituation im Zentrum Büderichs entsprechend angespannt sein. Das Ordnungsamt der Stadt empfiehlt deshalb allen Autofahrern dringend, bis zum Ende des Schützenfestes und der Kirmes das gesamte Umfeld des Dr.-Franz-Schütz-Platzes und der Dorfstraße zu meiden. Nur so könnten Staus, Drängeleien und zugeparkte Nebenstraßen vermieden werden.