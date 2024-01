Schulen in Meerbusch Anmelden an den vier weiterführenden Schulen

Die Städtische Realschule an der Görresstraße 6 in Osterath hat am kommenden Freitag Termine von 14 bis 17 Uhr, am Samstag von 9 bis 13 Uhr und am Montag von 12 bis 14 Uhr. Die Termine können auf der Homepage der Realschule gebucht werden unter https://www.rso-meerbusch.de/anmeldung/. Ist dies nicht möglich, können die Eltern telefonisch mit der Schule in Kontakt aufnehmen unter 02159 67970 oder per Mail rso@meerbusch.de. Alle Schüler beginnen in der Jahrgangsstufe 5 mit der Fremdsprache Englisch. Ab Klasse 7 können die Schüler zwischen einem fremdsprachlichen (Französisch), einem naturwissenschaftlichen (Biologie), einem technischen und einem sozialwissenschaftlichen Schwerpunktbereich wählen.