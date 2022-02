Handel in Meerbusch : Supermarkt in Büderich mit neuem Inhaber

Sander Rath ist neuer Inhaber von „Edeka Rath“ an der Dorfstraße in Büderich. Foto: EDEKA

Büderich Am Mittwoch, 16. Februar um 15 Uhr, öffnet der Edeka Markt an der Dorfstraße in Büderich als „Edeka Rath“ neu. In den ersten Wochen gibt es Aktionen für die Kunden und eine Verlosung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Vor fünf Jahren hat Edeka Rhein-Ruhr den ehemaligen Kaiser’s Tengelmann Markt an der Dorfstraße in Büderich übernommen und damit 33 Arbeitsplätze gesichert. Nun übergibt der Großhandelsbetrieb den Lebensmittelmarkt an Kaufmann Sander Rath.

Am Dienstag, 15. Februar, schließt der Markt noch wie gewohnt um 21 Uhr. Nach einer Inventur geht es dann am Mittwoch, 16. Februar um 15 Uhr, weiter: dann aber als „Edeka Rath“. In den ersten Wochen gibt es für die Kunden Aktionen wie Verkostungen und eine Verlosung.

Der Edeka Markt an der Dorfstraße ist der dritte Standort von Sander Rath. Nachdem er seine Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel absolviert und viele Jahre als Marktleiter gearbeitet hatte, startete er 2009 mit seinem ersten Standort in Düsseldorf. Heute betreibt der selbstständige Kaufmann einen weiteren Markt in Grevenbroich und stellt mit insgesamt 95 Mitarbeitenden die Nahversorgung sicher.

In Meerbusch soll es für Sander Rath noch einen Schritt weiter gehen: „Ich freue mich sehr auf die Herausforderung in Büderich und mein neues Team“, sagt der 42-Jährige. „Gemeinsam mit der bestehenden Mannschaft möchte ich unseren Kunden ein schönes Einkaufserlebnis mit besten Lebensmitteln bieten.“

Das Konzept des 1300 Quadratmeter großen Marktes mit rund 16.000 Produkten bleibt bestehen. „Ich werde den Markt mit einem Fokus auf Frische weiterführen“, so Rath. „Eine Vielfalt in der Obst- und Gemüseabteilung sowie an der Bedientheke für Fleisch, Wurst und Käse sind mir besonders wichtig. Daneben lege ich großen Wert auf Lebensmittel aus der Region. Denn durch die kurzen Transportwege garantieren wir Frische und entlasten gleichzeitig die Umwelt.“

Der Kaufmann will das Sortiment in den ersten Wochen erweitern, beispielsweise um mehr Produkte aus der direkten Umgebung oder Spezialitäten an der Frischetheke, für die außerdem eine neue Präsentation geplant ist. Auch guter Service ist Sander Rath ein Anliegen: „Bei Fragen oder Wünschen können mich die Kunden jederzeit gerne im Markt ansprechen.“