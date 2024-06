Fußball in Meerbusch A-Junioren des FCB machen Aufstieg perfekt

„Für den Verein ist der Aufstieg enorm wichtig. Wir brauchen einen guten Unterbau, um künftig auch eigene Talente in unsere Oberliga-Mannschaft zu bringen“, so Weggen. Aus dem aktuellen Aufstiegsteam, das im Kern zusammenbleiben wird und noch verstärkt werden soll, wird kein Spieler den Sprung in die erste Mannschaft schaffen. Maximilian von der Beeck und Linus Bögershausen werden sich der eigenen „Zwoten“ anschließen, die in der abgelaufenen Saison den Aufstieg in die Kreisliga A gefeiert hatte.