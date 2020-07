Meerbusch : 90-Jähriger kommt 110-Betrügern auf die Schliche

Am Mittwoch versuchten Unbekannte, einen Meerbuscher um sein Erspartes zu bringen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Meerbusch Unbekannte versuchten am Mittwoch, einen 90-jährigen Meerbuscher zu betrügen, indem sie sich am Telefon als falsche Polizisten ausgaben. Doch der Mann durchschaute den Trick.

Am Mittwoch nahmen Betrüger erneut Senioren im Rhein-Kreis Neuss ins Visier, scheiterten aber in allen bekannt gewordenen Fällen. Gegen 12 Uhr erhielt ein 90-jähriger Meerbuscher einen Anruf seines angeblichen Vetters, der nach eigenen Angaben in einer Notsituation steckte und dringend Geld benötigte.