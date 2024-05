Blaulicht in Meerbusch 82-jährige Heimbewohnerin aus Strümp vermisst

Meerbusch · Seit Sonntagabend wird eine 82-jährige Frau aus Strümp vermisst. Wie die Polizei berichtet, entfernte sie sich gegen 18.30 Uhr aus einem Pflegehaus an der Helen-Keller-Straße. Die Seniorin leide an einer psychischen Krankheit und könne sich deshalb in einer hilflosen Lage befinden.

06.05.2024 , 17:09 Uhr

Die Vermisste leidet laut Polizei unter Schizophrenie und war bisher zeitlich und örtlich orientiert. Eine Fahndung im Bereich des Pflegehauses blieb erfolglos. Foto: Polizei

Sie wird wie folgt beschrieben: circa 1,60 Meter groß, schlank und grauhaarig, bekleidet sei sie mit einem beige-/rosafarbenen Mantel mit Fellaufsatz. Die Polizei fragt: Wer hat die Frau gesehen oder kann Auskunft zu ihrem Aufenthaltsort geben? Hinweise werden an das Kriminalkommissariat 23 unter Telefon 02131 3000 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

