Digitalisierung in Meerbusch : 81 iPads für das Mataré-Kollegium

Bürgermeister Christian Bommers (l.) und Schulleiter Christian Dölls (2.v.r.) freuen sich mit Admin-Lehrer Julius Massenkeil über die neuen iPads. Foto: Stadt Meerbusch

Meerbusch Der IT-Dienstleister ITK Rheinland kümmert sich ab dem 1. Januar um den Support der Geräte, ist aber bereits jetzt im engen Austausch zwischen der Schule und der Stadt Meerbusch.

(RP) Die Digitalisierung an Meerbuschs Schulen schreitet weiter voran: Am Städtischen Mataré-Gymnasium in Büderich sind nun 81 iPads für das Lehrerkollegium eingetroffen. Die Dienst-Tablets sind als Leihgeräte persönlich einer Lehrkraft zugeordnet und stehen ihnen als Arbeitsmittel, beispielsweise zur Unterrichtsvorbereitung zu Hause, zur Verfügung. Bürgermeister Christian Bommers hat sich, gemeinsam mit Schulleiter Christian Dölls sowie Sascha Schmitz und Robert Wiese von der ITK Rheinland, einen Überblick über die Auslieferung verschafft.

Mit fachlicher Unterstützung der Administratoren-Lehrer Friedhart Belthle und Julius Massenkeil eingerichtet. Der IT-Dienstleister ITK Rheinland kümmert sich ab dem 1. Januar um den Support der Geräte, ist aber bereits jetzt im engen Austausch zwischen der Schule und der Stadt Meerbusch. Zusätzlich bekommt das Mataré-Gymnasium rund 930 Tablets für die Schüler, knapp 270 davon sind bereits ausgegeben worden, die restlichen Geräte sollen noch in diesem Monat folgen. „Ich freue mich, dass wir damit einen weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung der Schulen machen konnten. Mit der passenden Ausstattung der Klassenräume, die nach und nach entsprechende Präsentationstechnik erhält, ist das die ideale Kombination für zeitgemäßen Unterricht“, so Bürgermeister Christian Bommers.

Alle Tablets werden zentral verwaltet und sind mit entsprechenden Apps ausgestattet, sodass sowohl Schüler als auch Lehrer mit den Geräten im Unterricht arbeiten können. Da das Mataré-Gymnasium eine vollumfängliche, gigabitfähige WLAN-Infrastruktur sowie eine entsprechende Gigabitanbindung ans Breitbandnetz verfügt, sind auch die technischen Voraussetzungen für den Einsatz mobiler Endgeräte gegeben. Dabei kommt nicht nur das Städtische Mataré-Gymnasium in Büderich in den Genuss der modernen Technik. Insgesamt knapp 2,5 Millionen Euro hat die Stadt Meerbusch in die Digitalisierung der Schulen in diesem Jahr investiert: Neben der WLAN-Infrastruktur und der Präsentationstechnik, wie Displays, Beamer oder interaktive Tafelsysteme, lag der Schwerpunkt in der Anschaffung von rund 3300 mobilen Endgeräten für die weiterführenden Schulen.