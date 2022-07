Meerbusch : 75 Einsätze der Feuerwehr nach Sturm

Meerbusch Aus Sicherheitsgründen sollte der Herrenbusch noch nicht betreten werden. Bei den Friedhöfen sind kurzfristige Sperrungen möglich. Sogar bislang gesunde Bäume sind dem Sturm zum Opfer gefallen.

(stz) Das starke Sommergewitter, das am Donnerstagabend gegen 18 Uhr über Meerbusch hinwegzog, sorgte bis in die Nacht hinein für 75 Einsätze bei der Feuerwehr Meerbusch. Die städtischen Sportanlagen am Krähenacker in Osterath und am Windmühlenweg in Bösinghoven wurden am Freitag aus Sicherheitsgründen gesperrt, auch der Herrenbusch soll vorerst nicht betreten werden. „Es kann sein, dass wir darüber hinaus auch Friedhöfe kurzfristig sperren müssen“, warnt Michael Betsch, Fachbereichsleiter für städtische Grünflächen, Friedhöfe und den Bauhof. An den Bäumen gebe es erfahrungsgemäß immer wieder Schäden und Risse, die auf den ersten Blick nicht erkennbar sind. Grundsätzlich gehe der Bauhof deshalb mit Sperrungen auf Nummer sicher, bis die Bäume gründlich in Augenschein genommen sind. Auf dem Spazierweg rund um den Latumer See laufen noch Aufräumarbeiten. Ob der See am Samstag wieder zugänglich ist, ist noch nicht sicher.