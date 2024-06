Engagement in Meerbusch 6300 Euro Spenden für Kinder- und Jugendhospiz

Die Tombola am Pfingstmontag beim Umzug der St. Sebastianus Schützenbruderschaft durch Büderich war ein voller Erfolg. Wie wir berichteten, ist es für die Familie Markus Kamp an der Oststraße schon fast zur Tradition geworden, den Zeitpunkt für eine Spendensammlung zu nutzen. Der Erlös – in der Regel rund 5000 Euro jährlich – war in diesem Jahr erneut für die Initiative Schmetterling des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdiensts in Neuss bestimmt. Dass aktuell nicht nur die bewährten Sponsoren, sondern auch neue Interessenten spendeten, freut Markus Kamp sehr: „Die Aktion für einen guten Zweck hatte sich herumgesprochen.“ So kamen beispielsweise von Ehefrau Melanie im Namen des wohltätigen Vereins Ranger Foundation, Franz Home Kitchen aus Neuss sowie von den Meerbuscher Firmen ISS-Steuerung GmbH und Berentzen Mally Marketing sowie Jonas Hoffmann, Bayer Leverkusen, hohe Beträge. Und Toni Link, Wirtshaus Landsknecht, spendierte in Zusammenarbeit mit dem Gastronomiebetrieb Tonhalle in Kaiserswerth die während der Aktion benötigten Getränke. So kamen 6300 Euro zusammen. Bei der Spendenübergabe auf der Landsknecht-Terrasse sagte Birgit Ritter vom Kinder-Hospizdienst: „Wir werden einen Familien-Ausflug planen und unsere Geschwisterprojekte weiterentwickeln.“ Für Klaus Kamp steht fest: „Im nächsten Jahr peilen wir 10.000 Euro an.“