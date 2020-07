Unternehmen in Meerbusch : 5000 Euro Förderung für das Lanker Start-up humbee solutions

Unternehmen in Meerbusch

Lank-Latum Die Firma bietet eine Plattform, mit der Unternehmen ihre Prozesse vereinfachen können. Drei Jahre nach der Gründung erwirtschaftet das Start-up zum ersten Mal Gewinn.

(RP/stz) Die humbee solutions GmbH aus Meerbusch bekommt Unterstützung durch den Rhein-Kreis Neuss. Möglich gemacht wird es durch das Innovations- und Investitionsförderprogramm INNO-RKN, für das sich kleine und mittlere Unternehmen mit ihren innovativen Ideen bewerben können. Insgesamt fünf Betriebe haben in der zweiten Förderrunde eine finanzielle Zusage bekommen. Die Firma humbee solutions erhält vom Rhein-Kreis Neuss 5000 Euro.

„Das Geld hilft uns und ist wichtig“, betont Geschäftsführer Burghardt Garske. Das Start-up wird die Mittel für die Entwicklung eines sogenannten Sprachbots für die Anwendung im Auto einsetzen, um das persönliche Aufgabenmanagement unterwegs zu organisieren. Das Unternehmen mit vier Mitarbeitern hat seinen Sitz in Lank-Latum. Seit der Gründung 2017 haben sich die Geschäfte gut entwickelt, das Produkt kommt gut an. In diesem Jahr hat die Firma nach eigenen Angaben zum ersten Mal die Gewinnzone erreicht.