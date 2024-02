Geschichten aus Meerbusch 50. Jahrgang der Lanker Heimatblätter „Dä Bott“

Obwohl es bis 1970 zum Stadtbild gehörte, können die meisten Bürgerinnen und Bürger mit dem Begriff „Schwarzes Pferd“ wahrscheinlich wenig anfangen. Dabei reicht die Geschichte der Gaststätte mit diesem Namen bis in die Jahre um 1770 zurück und ist entsprechend umfangreich und interessant. Demnach gab es in Lank ein „Weißes Pferd“ und in Latum ein „Schwarzes Pferd“. Wer mehr über diese auf zahlreiche Überlieferungen basierende und von Franz Kohtes (Kohteshof) über mehrere Seiten aufbereitete Geschichte erfahren möchte, sollte sich im „Dä Bott“ umsehen. Die in diesem über 100 Seiten umfassendem DIN-A4-Heft zusammengefassten „Lanker Heimatblätter“ sind jetzt in dem 1971 gegründeten Heimatkreis Lank e.V. als 50. Jahrgang erschienen.